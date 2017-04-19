Dha Ankara - Solotürk Çanakkale'de Çocuklar İçin Uçacak

TÜRK Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu kez çocuklar için uçacak.



Edinilen bilgiye göre, SOLOTÜRK 2017 gösteri sezonunun ilk gösterisinde 23 Nisan 2017 Pazar günü Çanakkale Kordon'da saat 15.30'da çocukları mutlu etmek için gösteri uçuşu yapacak. Gösteri uçuşu ayrıca SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesaplarından da "canlıö olarak izlenebilecek. Gösteri Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar olacak.



Ekibin Çanakkale'de ki diğer gösterilerinin ise 24 ve 25 Nisan'da Şehitler Abidesinde yapılması planlanıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



_SOLOTÜRK 2016 ÇANAKKALE UÇUŞU ARŞİV GÖRÜNTÜ







Haber: Ümit KOZAN/ ANKARA, -