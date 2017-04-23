Dha Ankara - Soğuk ve Karlı Havaya Rağmen Anıtkabir'de 23 Nisan Coşkusu

ANKARA'da soğuk ve karlı havaya rağmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Anıtkabir, sabah saatlerinde devlet erkanının katılımıyla yapılan resmi törenlerin ardından vatandaşlara açıldı. Soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Türk bayraklarını alan Ankaralılar ve Ankara dışından gelen binlerce ziyaretçi, Anıtkabir'e geldi. Gruplar halinde ziyarete gelenlerin söylediği İzmir Marşı'na diğer ziyaretçiler de eşlik etti. Görevliler, İstiklal Marşı dışında herhangi bir marşı söylenmesinin yasak olduğu yönünde ziyaretçileri uyarsa da sık sık Anıtkabir girişinde İzmir Marşı söylendi.



ÇEKTİRİP DUA ETTİLER



Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme sırayla alınan ziyaretçiler, girişte ve çıkışta hatıra fotoğrafı çektirip, sevdikleriyle birlikte 'selfie' yaptı. Mozole başında ziyaretçilerden bazıları ise uzun uzun dua etti.



MİNİK MASAL İLGİ ODAĞI OLDU



Babasıyla birlikte Anıtkabir'e gelen 14 aylık Masal bebek, uzun süre Anıtkabir'in bahçesinde koşturdu. Çevredekilerin ilgi odağı olan Masal bebekle ziyaretçiler fotoğraf da çektirdi. Bir süre sonra üşüyen Masal bebek, babasıyla Anıtkabir'den ayrıldı.



BAYRAĞI UÇUNCA PEŞİNDEN KOŞTU



Ailesiyle birlikte Anıtkabir'e gelen küçük bir çocuk, elindeki Türk bayrağı ile yürürken, rüzgarın azizliğine uğradı. Şiddetli rüzgar, minik çocuğun elindeki bayrağı uçurdu. Bunun üzerine küçük çocuk, bayrağın peşinde koştu. Çevredekilerin yardımıyla bayrağını yakalayan çocuk, daha sonra ailesinin yanına döndü.



ANAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLERİYLE BİRLİKTE İSTANBUL'DAN GELDİ



İstanbul Maltepe'de bulunan bir özel anaokulunun öğrencileri de 23 Nisan'ı kutlamak için öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Anıtkabir'e geldi. Öğrenciler ve öğretmenleri, Anıtkabir girişinde takım smokinler ve fraklarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların Anıtkabir ziyareti sürüyor.



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Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA,