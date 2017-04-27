Dha Ankara - Şırnak'ta Hava Harekatı: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç Köyü Nezirkına kırsalında bugün saldırı hazırlığında olan silahlı iki terörist bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada Nezirkına Hudut Bölüğü/Andaç'ın 5 kilometre güneyinde saldırı hazırlığında olan iki bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu teröristlerin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki iki silah mevziininde de imha edildiği bildirildi.



Haber: ANKARA,