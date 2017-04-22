Dha Ankara - Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
ŞIRNAK'ta PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
ŞIRNAK'ta PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze törenine şehit yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler
-Cenaze törenine katılanlardan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin naaşının omuzlarda taşınması
-Genelkurmay Başkanı ve siyasi parti liderlerinin şehit yakınlarına taziye dileğinde bulunması
-Genel ve detay görüntüler
(CANLI YAYINLANDI)
Haber: ANKARA,