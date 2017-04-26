Dha Ankara - 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-203' Operasyonu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı mülki sınırları içerisinde bulunan bölgelerde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Nisan günü 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner ERDEN-203 Operasyonu' gerçekleştirildi. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, operasyon kapsamında yapılan arama ve tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen malzeme deposu ve sığınaklar içerisinde; 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Belçika piyade tüfeği, 1 M-1 piyade tüfeği, bin 314 tüfek mühimmatı, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 Belçika piyade tüfeği şarjörü, 49 tabanca mühimmatı, 3 kilo C-4 patlayıcı madde, 100 fünye, 1 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 telsiz, 3 cep telefonu, 1 silah üstü gündüz dürbünü, 2 akü, 4'lü 2 pil bloğu, 1 küçük tüp, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi, tıbbi malzemeyle muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi.



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Haber: ANKARA,