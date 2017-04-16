Dha Ankara: Sandık Başında Kalp Krizi Geçiren CHP'li Görevli Yaşamını Kaybetti

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için yapılacak referandum da sandık başında görevliyken kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Muzaffer Babayiğit, yaşamını kaybetti.



Altındağ İlçesinde, Hayme Hatun İlkokulu'nda CHP'den sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlanmaya başladı. Babayiğit'in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, hemen ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi'ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Muzaffer Babayit'in naaşının yarın memleketi Yozgat'ta toprağa verileceği öğrenildi.



Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, -