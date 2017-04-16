Dha Ankara - Sandık Başına Sedyeyle Getirilen 94 Yaşındaki Remzi Şirin, Oy Kullandı

ANAYASA değişikliğine ilişkin yapılan halk oylamasında yürüyemeyecek durumda olan hastalar, oylarını ambulanslarla getirildikleri okullarda kullandı. Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacağı sandığa sedyeyle getirilen 94 yaşındaki Remzi Şirin, "Vatandaşlık görevimi yaptım. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'nda, sabahın erken saatlerinde hareketlilik başladı. Polis ekipleri, okulda bomba araması yaptı. Evde bakım hizmeti alan ve yürüyemeyecek durumda olan hastalar, ambulanslarla okula getirilerek, hastaların oy kullanması sağlandı.







Görüntü Dökümü:



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-Remzi Şirin'in ambulansla getirilmesi



-Şirin'in sınıfa götürülmesi



-Şirin'in oyunu kullanması



-Şirin'in açıklaması



-Detaylar



Haber: Tahsin GÜNER-Nursima KESKİN / ANKARA,