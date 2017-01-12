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Dha Ankara- Rus ve Türk Genelkurmay Heyetleri Arasında Mutabakat Muhtırası İmzalandı

Dha Ankara- Rus ve Türk Genelkurmay Heyetleri Arasında Mutabakat Muhtırası İmzalandı

Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında bugün Moskova'da yapılan toplantı sonrasında bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Dha Ankara- Rus ve Türk Genelkurmay Heyetleri Arasında Mutabakat Muhtırası İmzalandı

Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında bugün Moskova'da yapılan toplantı sonrasında bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi yönünde heyetler arası toplantılar yapıldığı bildirildi. Bu toplantıların sonuncusunun bugün Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında Moskova'da yapıldığı belirtilirken toplantı sonucunda bir mutabakat muhtırası imzalandığı açıklandı. İmzalanan belgenin, terörist hedeflere yönelik taarruzlar esnasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların uçuş güvenliği için koordinasyon ve işbirliğine ilişkin mekanizmaları belirleyeceği ifade edildi.

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