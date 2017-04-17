Dha Ankara- Özgür Özel: Kenan Evren Yüzde 92 ile Aldığı Anayasayı Taşıyamamıştır, Bu Yüzde 51'i...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin referandum a ilişkin sorularını yanıtladı. Özgür Özel "Kenan Evren yüzde 92 evet ile aldığı anayasayı taşıyamamıştır. Bu yüzde 51 'i taşıyamazlar. Kenan Evren'in yüzde 92 ile taşıyamadığı anayasayı yüzde 51 ile taşıyacağını sananlar güneşe doğru erimeye devam etsinler" dedi.



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-Özgür Özel açıklama



Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,