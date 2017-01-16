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Dha Ankara - Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na...

Dha Ankara - Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Dha Ankara - Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Haber: ANKARA

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