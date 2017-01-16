Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Haber: ANKARA
=================
Dha Ankara - Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na...
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads