TÜMÜ
Haberler Search
Dha Ankara- Orgeneral Hulusi Akar, Deaş ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na Katıldı

Dha Ankara- Orgeneral Hulusi Akar, Deaş ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı.

Dha Ankara- Orgeneral Hulusi Akar, Deaş ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüdüğü ve Türkiye'nin konu hakkındaki düşüncelerinin bir kez daha taraflara iletildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-

Haber: ANKARA

================================

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Genel Kurmay, Hulusi Akar, Genelkurmay, Arabistan, Türkiye, Ankara, Riyad, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads