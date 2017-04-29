Dha Ankara - Ohal Kapsamında 2 Yeni Khk Yayınlandı (3)
RESMİ Gazetenin Mükerrer Sayısında "689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde 2 yeni KHK yayınlandı.
RESMİ Gazetenin Mükerrer Sayısında "689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde 2 yeni KHK yayınlandı. 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi. 14 dernek kapatıldı, 5 dernek ise tekrar açıldı.
3 BİN 974 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ
OHAL kapsamında yayınlanan 689 sayılı KHK'ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan 3 bin 974 kişi görevlerinden ihraç edildi.
Buna göre;
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3, Danıştay'dan 3, Yargıtay'dan 19, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 6, HSYK'dan 6, Başbakanlık Merkez Teşkilatı'ndan 3, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 201, RTÜK'den 2, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 23, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan 1, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar'dan 1127, Türkiye Adalet Akademisi 1, AB Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'ndan 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 15, İller Bankası'ndan 2, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 13, Dışişleri Bakanlığı'ndan 19, Ekonomi Bakanlığı'ndan 20, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar'dan 90, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden 18, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bağlı İlgili-İlişkili Kuruluşlar'dan 66, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 68, Rekabet Kurumu'ndan 16, İçişleri Bakanlığı'ndan 8, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 56, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 120, Kalkınma Bakanlığı'ndan 13, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 4, Kamu İhale Kurumu'ndan 6, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 29, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 8, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları'ndan 5, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan 2, Sağlık Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar'dan 216, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar'dan 98, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı 484 akademisyen, idari personellerden 98 kişi görevlerinden ihraç edildi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Bağlı Kurum ve Komutanlıkları'ndan 995'i asker, 110'u sivil olmak üzere 1105 kişi ihraç edildi. Buna göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan 36, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1'i Tuğgeneral 435 asker ile 43 sivil görevli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 131'i asker ile 10 sivil görevli, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 429'u asker ile 18 sivil görevli, Akaryakıt-İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı'ndan 1, Savunma ve Sanayi Müsteşarlığı'ndan da 2 kişi görevlerinden çıkarıldı.
731 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ
Yayınlanan 689 sayılı kararname ile ise çeşitli kurumlarda ki 731 kişi görevlerine iade edildi. Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 34, Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar'da 15, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 4, İller Bankası'nda 1, Ekonomi Bakanlığı'nda 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar'da 42, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda 34, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 11, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar'da 23, Sağlık Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar 51, Yüksek Öğretim Kurumları'nda 18 kişi görevlerine iade edildi.
14 DERNEK KAPATILDI
KHK'lar kapsamında 14 dernek kapatılırken, 5 derneğin tekrar açılmasına, bir gazete ve bir dergi, 13 sağlık kuruluşu ve 18 vakıf kuruluşunun da kapatılmasına karar verildi.
59 KİŞİNİN ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLDİ
689 sayılı KHK ile yurtdışında okuyan 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi. - Edildi