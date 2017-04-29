Dha Ankara- Ohal Kapsamında 2 Yeni Khk Yayınlandı (1)

RESMİ Gazete'de, "689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde 2 yeni KHK yayınlandı. KHK'lar ihraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili.