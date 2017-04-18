Dha Ankara - Numan Kurtulmuş: Ohal, Fantezi Olsun Diye Ortaya Konulmuş Bir Mesele Değildir

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin "OHAL bir fantezi laf olsun diye ortaya konulmuş olan bir mesele değildir. Darbe teşebbüsünün sonuçlarının ortadan kaldırılması için bir müddet daha OHAL'in sürdürülmesinde yarar görülmüştür." dedi.



Meclis Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşmelerinde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş hükümet adına açıklama yaptı. Numan Kurtulmuş, FETÖ, PKK, DEAŞ ve Suriye'den gelen tehditlerle mücadele etmek ve bu tehditleri sonlandırmak için OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararı alındığını bildirdi. Kurtulmuş şöyle devam etti: "OHAL'in 3 ay daha uzatılması için bir tezkere günümüzdedir. OHAL bir fantezi laf olsun diye ortaya konulmuş olan bir mesele değildir. Darbe teşebbüsünün sonuçlarının ortadan kaldırılması için bir müddet daha OHAL'in sürdürülmesinde yarar görülmüştür. 15 Temmuz gecesini bir kere daha hatırlamakta fayda var. Türkiye uçurumun kenarından dönmüştür. OHAL'in muhatabı FETÖ'nün devletten arındırılmasıdır. Ayrıca OHAL'in önemli bir şekilde muhatabı da özellikle Türkiye sınırları dışında Türkiye'ye tehdit oluşturan DEAŞ ve onun Türkiye'deki uzantılarıdır. 3 ay daha uzatılması talebi vatandaşların günlük hayatını güvenli şekilde sürdürmesi için doğan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. OHAL sürecinde sivil hükümet halkın seçtiği hükümet iş başındadır. OHAL bu şekilde millete zarar vermeden devam etmektedir. Bu örgütle mücadele uzun yıllar devam edecek bir mücadeledir."



Haber: Nursima KESKİN / ANKARA



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