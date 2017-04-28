Dha Ankara - Mustafa İpteş, Uluslararası Hidrografi Örgütü'ne Yeniden Direktör Seçildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bugün Monaco'da gerçekleştirilen Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) seçimlerinde, Türkiye'nin adayı Amiral (E) Mustafa İpteş'in çeşitli ülkelerin 8 adayı arasından yeniden IHO Direktörlüğü'ne seçildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana 5 yıldır IHO Direktörü olarak görev yapan İpteş, 2017-2020 dönemi için 3 yıl süreyle daha IHO Direktörü olarak görevini sürdürecek. Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında İpteş'e başarı dileğinde bulunarak, IHO'ya ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Türkiye'nin 67 yıldır üyesi olduğu IHO; seyir emniyetini desteklemek, deniz haritacılığı ve deniz dibi ölçümleri ile ilgili standartları belirlemek ve deniz çevresinin korunmasını desteklemek konularında uluslararası koordinasyon ve danışmanlık sağlayan teknik bir örgüttür. 1921'de kurulan ve 87 ülkenin üye bulunduğu hükümetlerarası bir teşkilat olan IHO'da ikinci defa bir Türk temsilcinin örgütün IHO'da üst düzey yöneticiliğe seçilmesi, uluslararası toplumun hem Direktör Sayın İpteş'in ehil yöneticiliğine olan güveninin göstergesi, hem de ülkemizin uluslararası denizcilik dünyasında güçlenen konumu ve prestijinin yansımasıdır. Bakanlığımızın da adaylık sürecinde destek verdiği IHO Direktörü Sayın Mustafa İpteş'i aynı göreve yeniden seçildiği için kutluyor ve görevinde başarılar diliyoruz."



Haber: ANKARA,