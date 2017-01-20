Dha Ankara- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yabancı Uyruklulara İzinsiz Eğitim Faaliyetleri ile İlgili...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'ndan 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan başta Suriyeli ve Iraklı mülteciler olmak üzere yabancı uyruklu kimseler için Sivil Toplum Kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar adı altında Bakanlığın izni, bilgisi ve denetimi dışında eğitim faaliyetleri yürütüldüğü duyumu alındığı belirtilerek, izinsiz faaliyetlere onay verilmemesi, bu şekilde faaliyet gösteren organizasyonlar hakkında Bakanlığın ilgili birimlerin bilgilendirilmesi istendi.



Bakan İsmet Yılmaz imzası ile 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Türk Milli Eğitim Temel Kanununun 56. Maddesindeki, "Eğitim öğretim hizmetinin bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur" ifadesi hatırlatılarak, "Bununla birlikte aynı kanunun 57. Maddesinde 'Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz' ifadesi yer bulmaktadır. İlgili kanun maddeleri ile amaç ve sınırlılıkları belirlenen eğitim öğretim faaliyetleri, Bakanlığımızın onayı, bilgisi ve denetimi olmaksızın gerçekleştirilemez"denildi.



"YABANCI UYRUKLULAR İÇİN İZİNSİZ EĞİTİM FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLDÜĞÜ DUYUMU EDİNİLMİŞTİR"



Bakanlığın, geçici koruma altındaki mültecilerin eğitim hizmetlerine erişebilmesi noktasında, Milletlerarası anlaşmalar, uluslararası kuruluşlar ve STK'lar ile geliştirdiği işbirlikleri çerçevesinde faaliyetler yürütebildiği de hatırlatılarak şöyle denildi: "Bununla birlikte ülkemizde geçici koruma altında bulunan başta Suriyeli ve Iraklı mülteciler olmak üzere yabancı uyruklu kimseler için STK, Uluslararası kuruluş vb. adı altında Bakanlığımızın izni, bilgisi ve denetimi dışında eğitim faaliyetleri yürütüldüğü duyumu edinilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen ilgi (a) da belirtildiği şekliyle gerekli uyarılar yapılmış ve özellikle yabancı uyruklu misafirlerimizin eğitim hizmetine erişmelerinde tek yetkili kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğu, Bakanlığımızın izni, bilgisi ve denetimi dışında gerçekleşen hiçbir eğitim faaliyetinin tarafı olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda iliniz sınırlan dahilinde gerek STK ve gerekse uluslararası kuruluş adı altında Bakanlığımızın izni, bilgisi ve denetimi olmaksızın yürütülen ya da yürütülmesi planlanan eğitim faaliyetlerinin, mağduriyetlere mahal verilmeksizin 2016/2017 eğitim öğretim sonuna kadar kademeli olarak sonlandırılması ve izinsiz faaliyetlere onay verilmemesi, bu şekilde faaliyet gösteren organizasyonlar hakkında Bakanlığımızın ilgili birimleri olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüklerimizin bilgilendirilmesi ve bundan sonra yürütülecek her türlü eğitim faaliyeti için Bakanlığımız onayının aranması hususunda gereğini rica ederim."



Haber: Ferit ASLAN -