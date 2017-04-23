Dha Ankara- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çocuklarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti (1)
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Yılmaz ve çocukların Aslanlı Yol'da yürümesi
-Çelenk bırakması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Anıtkabir'den görüntü
Haber: ANKARA
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