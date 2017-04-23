Dha Ankara- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çocuklarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti (1)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dha Ankara- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çocuklarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti (1)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Yılmaz ve çocukların Aslanlı Yol'da yürümesi

-Çelenk bırakması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Anıtkabir'den görüntü

Haber: ANKARA

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