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Dha Ankara - Milkar-5a5 Sistemi Kirpi'lere Entegre Edildi

Dha Ankara - Milkar-5a5 Sistemi Kirpi'lere Entegre Edildi

ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi.

Dha Ankara - Milkar-5a5 Sistemi Kirpi'lere Entegre Edildi

ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi. Sistemlere ilişkin kabul muayene ve performans başarı ile tamamlandı ve sistemler TSK envanterindeki yerlerini aldı.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Kirpi araçlarından görüntü

Haber: ANKARA

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