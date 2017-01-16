Dha Ankara - Milkar-5a5 Sistemi Kirpi'lere Entegre Edildi

ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi. Sistemlere ilişkin kabul muayene ve performans başarı ile tamamlandı ve sistemler TSK envanterindeki yerlerini aldı.



Görüntü Dökümü



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-ARŞİV



-Kirpi araçlarından görüntü



Haber: ANKARA