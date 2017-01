Dha Ankara - MHP'li Öztürk: Zaruret Hasıl Olduğu Vakit İçimize Sinmeyen Şeyleri de Yapmak Zorunda...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, anayasa taslağında yapılan değişikliklere ilişkin 'Bu değişiklikler içinize sindi mi?' sorusuna "Bazen zaruretler hasıl olduğu vakit içimize sinmeyen şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz" diye yanıt verdi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Öztürk, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Oktay Öztürk, AK Parti içinde anayasa oylamasında, MHP'ye yönelik güvensizlik duyulduğu iddialarıyla ilgili "MHP'ye güvensizlik noktasında düşüncelerinin olması için kendilerinin çok güven içinde olmaları gerekir. Kendi bilecekleri iş. MHP'nin dünü de bugünü de ortada. Kimsenin güvenine ihtiyacı yoktur" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa değişikliğine 'evet' diyen ihanet eder" sözlerinin hatırlatılması üzerine MHP'li Öztürk, "Hadi canım sende diyoruz sadece. Kendisi IMC Televizyonunda anayasanın 2 ve 3'üncü maddelerinin değiştireceğini söylediği vakit ihanet neredeydi. Kale ve dikkate almıyoruz. Bizim vatan sevgimizi sorgulayabilmeleri için mangal gibi yüreklerinin olması lazım" dedi.



"İHTİYACA CEVAP VERECEK BİR ADIMI ATMAK GEREKİYOR"



Anayasa değişikliği oylamasının 330'un altında kalması durumunda, erken seçim iddialarının gündeme geleceğinin söylenmesi üzerine MHP'li Oktay Öztürk, "Her şey olabilir. Belki bu atraksiyonlar olmasaydı da kafalarında erken seçim vardı. Atılan adımlarla erken seçim ertelenmiş oldu. Bunlar Türk siyasetinde her zaman konuşulan konular. Olanlar içinde olabilecekleri yorumlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Anayasa taslağında yapılan değişikliklere ilişkin 'Bu değişiklikler içinize sindi mi?' sorusunu ise MHP'li Öztürk, şöyle yanıtladı:



"Bazen zaruretler hasıl olduğu vakit içimize sinmeyen şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz,. Zaruret nedir; memleketin içerisinde bulunduğu durum. Bunu tırnak içine alayım. Bizim açımızdan bir sıkıntımız yok. MHP başındaki lideriyle bugünlerini dünden görerek hazırlayan partidir. Yarını bugünden bakarak öngörebilen yeteneğinden düşüncelerinden ortaya koyar. 28 Avrupa ülkesi 15 Temmuz'da neredeyse darbeciler niye başarılı olmadınız diye bulsalar onları yargılayacaklar. Her gün neredeyse bir felaket haberi ortaya çıkacak diye hepimiz bakıyoruz,. Bu şartlar altında en mükemmeli biz de isteriz ama bazen en mükemmeli bulmak yerine ihtiyaca cevap verecek bir adımı atmak gerekiyor"



