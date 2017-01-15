Meteoroloji'den Şiddetli Yağış, Sel ve Hortum Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneybatı kesimlerinde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Şiddetli yağış konusunda uyarıda bulunan Meteoroloji, ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

PAZAR GECEDEN ÇARŞAMBA SABAHINA KADAR YAĞIŞLI

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazar gece saatleri ile 18.01.2017 Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2): İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."