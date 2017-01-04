Meteoroloji Uyardı: Cuma Gününden İtibaren Aşırı Soğuk Hava ve Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde; şiddetli sağanak yağış, yoğun kar yağışı ve fırtına gibi meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı belirtildi. Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydederek, yayımlanacak güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

"ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, şöyle:

"Ülkemiz halen Yüksek Basınç Merkezinin etkisi altında olup, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadır. Bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak, 5 Ocak Perşembe günü doğu kesimler hariç ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

LODOSLA BERABER SAĞANAK YAĞIŞ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

6 Ocak Cuma günü, batı kesimlerde ilk önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, önce Trakya'da, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞLI GEÇECEK

7 Ocak Cumartesi günü, kar yağışlarının iç kesimlere doğru etki alanını genişletmesi; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü iç ve batı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte artacak hava sıcaklığının, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı bekleniyor."