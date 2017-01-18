Dha Ankara - Meclisteki Isırılma Olayıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.



Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Muhammet Balta'nın, arbede sırasında bacağını kimin ısırdığını görmediğini söylediği belirtildi. Savcılık, aynı gün Ankara Numune Hastanesi'nden aldığı raporu savcılığa getiren Muhammed Balta'yı kesin rapor alması için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.



Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,