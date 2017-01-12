Dha Ankara - Meclis'teki Yumruklu, Tekmeli Kavga

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişiklik teklifinin 5'inci maddesi görüşülürken, yumruklu ve tekmeli kavga çıktı. Bazı milletvekillerinin yaralandığı öğrenildi. Yumruklaşmaya varan kavgaların yaşandığı Meclis Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin 3., 4. ve 5 maddeleri kabul edildi.



Görüntü Dökümü:



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-CHP'li vekillerin sosyal medya üzerinden paylaştığı kavga görüntüleri



(MECLİS TV)



-Meclis Genel Kurulu'ndan görüntüler



(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)



Haber: ANKARA,