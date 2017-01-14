Dha Ankara- Meclis'te 'İlk 4 Madde' Tartışması

ANAYASA değişiklik teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ak Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "Anayasasının ilk 4 maddesinin mutlaka anayasamızda olmasının taraftarıyım. Bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisabı, nisapla anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilirö sözleri tartışma yarattı. Birleşime ara verildi.



Meclis Genel Kurul'unda anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinde 12'nci madde üzerinde konuşmak üzere söz alan Ak Parti Bursa Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi İsmail Aydın, "Ben de 1980 Anayasasının ilk 4 maddesinin mutlaka anayasamızda olmasının taraftarıyım. Ancak bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisabı, nisapla anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilirö diye konuşunca gerilim yaşandı.



MHP TEPKİ GÖSTERDİ, BAŞBAKANIN AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEDİ



İsmail Aydın'ın bu sözleri CHP ve MHP sıralarından büyük tepki gördü. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Aydın'ın ifadelerinin çok tehlikeli ve yanlış olduğunu vurgulayarak "Anayasanın 4. Maddesi MHP'nin çok hassas olduğu bir maddedir. Anayasanın ilk üç maddesinin hiçbir şekilde tartışılmasına rızamız yoktur. Eğer partinizin görüşüyse bu, bunun ben grup başkanvekilleri tarafından düzeltilmesini talep ediyorum. Partinizin böyle bir görüşü varsa, bunu da şu aşamada bizim bilmemizde fayda var. Ben AKP grubundan şunu beklerim. AKP grubunun ayağı kalkması lazım, olmaz böyle bir şey demesi lazım. Bununlar ilgili Sayın Başbakan'ın bir açıklama yapması lazım. Ak Parti grubunun başkanı olarak genel başkanı olarak bir açıklama yapması lazım. Hiçbir şekilde konuşulamaz, yanlıştır diye bir açıklama yapılması lazım. MHP Grup Başkanvekili olarak Sayın Başbakan'dan talep ediyorumö dedi.



AYDIN: ANAYASANIN BÜTÜN MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ KANAATİNDEYİM



Tekrar söz alan İsmail Aydın, "Bunların değiştirilmesini arzu etmiyoruz, ama benim şahsi görüşüm olarak, bir hukukçu olarak anayasanın bütün maddelerinin değiştirilebileceği kanaatindeyimö diye konuşmasına devam edince tartışma devam etti.



NACİ BOSTANCI: İLK 4 MADDEYE İLİŞKİN BİR TARTIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR



Bunun üzerine söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Partimizin görüşü, bu ilk 4 maddenin hiçbir biçimde değiştirilmemesi yönündedir. Hatip kendi, kendisi kişisel bir yorumda bulunuyor.ö dedi.



BİRLEŞİME ARA VERİLDİ



Tartışmanın devam etmesi ve tansiyonun giderek artması üzerine birleşime ara verildi.



Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA, -



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