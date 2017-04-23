Dha Ankara - Meclis'in 97'nci Yıl Dönümü Oturumunda 'Saygı Duruşu' Tartışması (6)

HDP'Lİ YILDIRIM: TÜRKİYE, ÇOCUK YOKSULLUĞUNDA AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN KÖTÜ KONUMDA



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda en kötü ülke konumunda olduğunu savunarak, "Çocuklara yazılmış güzel şiirler okumak önemlidir ama sorumluluklarımızı yerine getirmek çok daha önemlidir" dedi.



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplanan Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda en kötü ülke konumunda olduğunu ileri süren HDP'li Yıldırım, şunları söyledi:



"2016 yılında hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı 56'dır. Son 3 yılda ise bu rakam 180'in üzerindedir. UNİCEF verilerine göre; 6-18 yaş arasında 393 bin çocuk mevsimlik tarım işinde çalışıyor. Bu çocukların yarısı okula gitmeyip hafta da 40 saatten fazla çalışmaktadır. Yani eğitim, sağlık, ekonomik sömürüden korunma, uygun standartlarda yaşama, oyun oynama hakları ihlal edilmektedir. Yine TÜİK verilerine göre Türkiye'de engelli olan 3-17 yaş aralığında 422 bin çocuk var. Bu çocuklar gerekli düzenlemeler yapılmadığı için, bilinçlendirme tam işlemediği için toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılamamaktadır. Değerli milletvekilleri çocukları birer istatistiksel veri olmaktan çıkarıp bizim geleceğimiz olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu ülkenin ve tüm dünyanın geleceği bizlerin yapacağı planlamalarda değil, çocuklarımızın barış, özgürlük ve bilimsel hayal güçlerinde olduğu kabul edilmelidir. Bu bir sorumluluk olduğu kadar aynı zamanda zorunluluktur. Çocuklara yazılmış güzel şiirler okumak önemlidir ama sorumluluklarımızı yerine getirmek çok daha önemlidir"



"TÜRKİYE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYMALI"



HDP Grup Başkanvekili Yıldırım, çocuklar için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:



"Türkiye imzaladığı uluslararası sözleşmelere uymalı, sözleşmelerin uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmalı ve denetimleri sağlamalıdır. Çocuk işçiliğini önlemede en temel alan, eğitim politikalarıdır. Ancak ne yazık ki ülkemizde 4+4+4 eğitim sistemi çocuk işçiliğinin önünü açmaktadır. Bu nedenle eğitim sisteminde kesintisiz eğitim esas alınmalı ve denetimleri arttırılmalıdır. Ücretsiz ve Anadilde eğitim hakkı, sosyal devlet ilkesi olmanın yanında tartışma götürmez bir evrensel haktır. Savaştan kaçan Türkiye'de bulunan ağırlıklı olarak Suriyeli olan ve tüm göçmen çocuklar için rehabilitasyon çalışmaları yapılmalı, eşit ve ulaşılabilir sağlık, eğitim ve barınma haklarından faydalanmaları için çalışmalar yapılmalıdır"



Görüntü Dökümü:



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(MECLİS TV KAYDI)



-HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım'ın konuşması



(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)



Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,