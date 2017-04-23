Dha Ankara - Meclis'in 97'nci Yıl Dönümü Oturumunda 'Saygı Duruşu' Tartışması (3)

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, yeni sistemde cumhurbaşkanına vekalet edecek kişinin seçilmiş olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi seçimle gelenlerin yönetmesini isterim. Cumhurbaşkanı seçimle gelmiştir. Seçimle gelen bir yurttaşın yerine vekalet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. Seçimle gelmeyenlerin yönetmesi bir saat, bir dakika, bir saniye bile olsa bizim kabul edebileceğimiz bir anlayış değildir. Nokta" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine söz alan Başbakan Yıldırım, "Bu hali hazırdaki bizim anayasamızda da mevcuttur. Canlı örneğini söyleyeyim. Numan Kurtulmuş, başbakan yardımcısı olarak tayin edildi. ve başbakana vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi ama vekalet etti. Yürütme görevini yapan cumhurbaşkanı vekaletini istediği çalışma arkadaşlarının birine verebilir yeni değişiklikte" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması



-Meclis'teki tartışmadan görüntüler



Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,