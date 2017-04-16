Dha Ankara - Meclis Başkanı Kahraman, Ankara'da Oy Kullandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, oyunu Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda, 1140 numaralı sandıkta kullandı. Meclis Başkanı Kahraman, saat 11.50'de oy kullanacağı Çankaya İlkokulu'na geldi. Sınıfa girişi sırasında görevlilerle tek tek tokalaşan Kahraman, daha sonra kabine girerek, oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından kısa bir açıklama yapan Meclis Başkanı Kahraman, "Güzel bir gün. Milli iradenin her zaman kendini göstermesi ve ona göre yönetimlerin yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. Halk oylamalarına hep alışmalıyız. En büyük söz sahibi halk. Zaten demokrasi, halkın iktidarı demek. O, olmalıdır ve inşallah Türkiye'miz çok güzel günlere ulaşacaktır. Oyumuzu kullandık. Uğurlu ve bereketli olsun" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın oy kullanması



-Kahraman'ın açıklaması



-Kahraman'ın okula girişi ve ayrılışı



-Detaylar



Haber: Özkan ARSLAN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,