Dha Ankara- Marmara'nın Batısındaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.
Haber: ANKARA
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