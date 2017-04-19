Dha Ankara - Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Manisa'nın Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'nın Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 19: 44'te merkezi üssü Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında deprem meydana geldi.
Haber: ANKARA,