Dha Ankara  - Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Manisa'nın Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dha Ankara  - Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Manisa'nın Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre  4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre  saat 19: 44'te merkezi üssü  Manisa'nın  Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında  deprem meydana geldi. 

Haber: ANKARA,

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Kandilli, Yeşilköy, Manisa, Deprem, Ankara, Dha