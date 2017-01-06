Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri Bakanı George Vella'nın 9. Büyükelçiler Konferansı nedeniyle 8-10 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Vella'nın, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerin yanısıra diğer üst düzey temaslarda bulunacağı belirtildi. Görüşmelerde ikili işbirliği alanları, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır denildi.
ANKARA
Dha Ankara- Malta Dışişleri Bakanı Vella Türkiye'ye Gelecek
Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri Bakanı George Vella'nın 9. Büyükelçiler Konferansı nedeniyle 8-10 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri Bakanı George Vella'nın 9. Büyükelçiler Konferansı nedeniyle 8-10 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Vella'nın, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerin yanısıra diğer üst düzey temaslarda bulunacağı belirtildi. Görüşmelerde ikili işbirliği alanları, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır denildi.
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