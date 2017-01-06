Dha Ankara- Malta Dışişleri Bakanı Vella Türkiye'ye Gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri Bakanı George Vella'nın 9. Büyükelçiler Konferansı nedeniyle 8-10 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Vella'nın, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerin yanısıra diğer üst düzey temaslarda bulunacağı belirtildi. Görüşmelerde ikili işbirliği alanları, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır denildi.



ANKARA