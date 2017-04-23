Dha Ankara - Kuzey Irak'taki Zap, Gara ve Kandil Bölgelerindeki PKK Hedeflerine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün 10: 20-11: 30 saatleri arasında Kuzeyı Irak'taki Zap, Gara ve Kandil bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatları düzenlendiğin anılan bölgelerde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve silah mevzileri ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.



Haber: ANKARA



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