GENELKURMAY Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, 25 Ocak günü Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda, Kore Savaşı şehitlerinden Piyade Er Abdullah Kılıç ve Piyade Er Mustafa Reçber için tören düzenlendi.
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Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Kore Savaşı Şehitleri Piyade Er Kılıç ve Reçber Törenle Anıldı
GENELKURMAY Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, 25 Ocak günü Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda, Kore Savaşı şehitlerinden Piyade Er Abdullah Kılıç ve Piyade Er Mustafa Reçber için tören düzenlendi.
GENELKURMAY Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, 25 Ocak günü Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda, Kore Savaşı şehitlerinden Piyade Er Abdullah Kılıç ve Piyade Er Mustafa Reçber için tören düzenlendi.