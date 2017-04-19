Dha Ankara- Kılıçdaroğlu: Yeşilçam'dan Bir Yıldız Daha Kaydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş'ın 72 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Usta oyuncu Bülent Kayabaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



ANKARA