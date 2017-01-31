CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze namazından görüntüler
-Cenaze namazına katılanların görüntüsü
-Cenaze namazının kılınması
-Detaylar
Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Tınaztepe ve Öztürk İçin Kocatepe Camii'nde Düzenlenen Cenaze Namazına...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.