Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Tınaztepe ve Öztürk İçin Kocatepe Camii'nde Düzenlenen Cenaze Namazına...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Tınaztepe ve Öztürk İçin Kocatepe Camii'nde Düzenlenen Cenaze Namazına...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından görüntüler

-Cenaze namazına katılanların görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Haber: ANKARA,

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