Dha Ankara - Kılıçdaroğlu: Şehit Düşen Hakimimize ve Güvenlik Güçlerimize Rahmet, Ailelerine Sabır...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından Tunceli'de düşen polis helikopterine yönelik açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şehit düşenlere rahmet ailelerine sabır diledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:"Tunceli'deki helikopter kazası ile sarsıldık. Kazada şehit düşen hakimimize ve güvenlik güçlerimize rahmet; ailelerine sabır diliyorum."



Haber: ANKARA,