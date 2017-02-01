Dha Ankara - Kılıçdaroğlu: Öngörülen Değişiklik ile Suriye Anayasası Eşit (3)

(Sera Kadıgil'in serbest bırakılması) "Talimat ile bir şey yapıyorsa, o savcı birilerinin kölesidir"



"Anayasa güvence değilse çatışmalar artar. Toplum ayrışıp, kutuplaşacaktır"



"Türkiye bölünme noktasına gelmiş ve bunu bir Başbakan dillendiriyorsa O koltuktan çekilmesi lazım"



(SERA KADIGİL'İN SERBEST BIRAKILMASI) "TALİMAT İLE BİR ŞEY YAPIYORSA, O SAVCI BİRİLERİNİN KÖLESİDİR"



CHP PM üyesi Saliha Sera Kadıgil, sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "7 yıl önce attığı tweetler parçalandı bölündü ve 7 yıl sonra buraya gel dediler. Çünkü Sera Kadıgil Anayasa'yı çok güzel anlatıyordu. 'Yanlış yaptıysam özür dilerim' dedi. Siz bunu alıp 7 yıl önceki tweetleri yüzünden savcıya çıkardınız. 3 yıl önce Gülen'e övgü düzenlere savcı ne yaptı? Bu savcıya ne denir? Bu savcılar iktidarın kölesidir. 7 yıl önce atılan tweeti yeni keşfetmiş gibi bir yerden alınan talimat ile bir şey yapıyorsa, kusura bakmasın o savcı birilerinin kölesidir" ifadelerini kullandı.



"ANAYASA GÜVENCE DEĞİLSE ÇATIŞMALAR ARTAR. TOPLUM AYRIŞIP, KUTUPLAŞACAKTIR"



Kılıçdaroğlu, "Anayasalar toplumsal uzlaşı gerektirir. Bu anayasa güvence değilse çatışmalar artar. Toplum ayrışıp, kutuplaşacaktır. Halktan gizli anayasa yaptılar. Halkın anlayacağı bir anayasa değil" dedi.



"BAŞBAKANIN O KOLTUKTAN ÇEKİLMESİ LAZIM"



Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölünme noktasına gelmiş ve bunu bir Başbakan dillendiriyorsa, felaket başlamış demektir. Başbakanın bunu dillendirmeye yetkisi ve hakkı yok. O koltuktan çekilmesi lazım. 'Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür' dedi. Toplumu bölen ayrıştıran sizsiniz. Anayasa ile kutuplaştırmış haldesiniz" diye konuştu.



"SANDIĞI PROTESTO ETMEK 'EVET' OYU ANLAMINA GELİR"



Kılıçdaroğlu, "Herkesin düşünerek sandığa gitmesi gerekiyor. Sandığı protesto ediyorum demek evet oyu kullanmak anlamına gelir. Hayır demeliyiz" dedi.



Kılıçdaroğlu, "Pazar günü bütün ile ve ilçe başkanlarımızı Ankara'ya davet ettik. Referandum çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaşılacak" dedi.



Haber: Hakime TORUN/ANKARA,