Dha Ankara - Kılıçdaroğlu'nun Sandığından 'Hayır' Çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı Çankaya'daki Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda, 4142 numaralı sandıkta 406 seçmenden 371 kişi oy kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı Çankaya'daki Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda, 4142 numaralı sandıkta 406 seçmenden 371 kişi oy kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 269 'hayır', 95 'evet' ve 7 'geçersiz' oy çıktı.
Haber: Ümit KOZAN / ANKARA,