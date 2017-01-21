CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı Akşener'e baş sağlığı dileklerini iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in ağabeyi Gürer'e Allah'tan rahmet, ailesine ise baş sağlığı ve sabır diledi.
Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e Taziye Telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı Akşener'e baş sağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı Akşener'e baş sağlığı dileklerini iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in ağabeyi Gürer'e Allah'tan rahmet, ailesine ise baş sağlığı ve sabır diledi.
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