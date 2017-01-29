CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden oyuncu Engin Cezzar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Büyük Usta Engin Cezzar, Hamlet'ten Keşanlı Ali'ye içi tiyatro dolu aydınlık ve kocaman bir ömür yaşadı. Ruhu şad olsun" dedi.
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Dha Ankara - Kılıçdaroğlu'ndan Engin Cezzar İçin Başsağlığı Mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden oyuncu Engin Cezzar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden oyuncu Engin Cezzar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Büyük Usta Engin Cezzar, Hamlet'ten Keşanlı Ali'ye içi tiyatro dolu aydınlık ve kocaman bir ömür yaşadı. Ruhu şad olsun" dedi.