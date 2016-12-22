Dha Ankara- Kılıçdaroğlu'ndan Asteğmen Kubilay Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 86. yıldönümü'ne ilişkin mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:"Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet gençliğinin simgesi, bu ülkede özgür ve onurlu yaşama ülküsünün timsalidir. Cumhuriyet var oldukça, Cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmak için ayağa kalkacak Kubilaylar asla eksik olmayacaktır.Cumhuriyete, özgürlüklerimize ve milli birliğimize kast eden düşmanlar hangi maskeyi takarsa taksın, karşılarında milyonlarca Kubilay bulacaktır. Hain saldırılarla vatandaşlarımıza kast eden terör örgütleri de Cumhuriyet'e saldıran karanlık zihniyet de Kubilayların yürekleri karşısında yıkılıp yok olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 86 yıl önce Menemen'de şehit olan Kubilay'ı, bekçilerimiz Şevki ve Hasan beyleri rahmetle anıyorum, ülkemizin hayatını gözünü kırpmadan veren bütün kahramanların birlik ve bütünlüğü için kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."



ANKARA