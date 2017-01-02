CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerin, terörist ilan edilip, hedef gösterilmesinin haksızlık olduğunu kaydetti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır" dedi.
Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Kılıçdaroğlu: Laikliğin Önemini Anlatmaya Çalışan Gençlerimizin Terörist İlan Edilip...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerin, terörist ilan edilip, hedef gösterilmesinin haksızlık olduğunu kaydetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerin, terörist ilan edilip, hedef gösterilmesinin haksızlık olduğunu kaydetti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır" dedi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads