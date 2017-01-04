CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
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Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
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