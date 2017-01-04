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Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntü

Haber: ANKARA,

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