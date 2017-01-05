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Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Ayyıldız'dan Saldırıyla İlgili Bilgi Aldı

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Ayyıldız'dan Saldırıyla İlgili Bilgi Aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı telefonla aradı.

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Ayyıldız'dan Saldırıyla İlgili Bilgi Aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı telefonla aradı.

İzmir Valisi Ayyıldız'dan terör saldırısına ilişkin bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu; şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Haber: ANKARA,

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