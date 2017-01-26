Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın babası Ahmet Ali Çalışkancı ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Haber: ANKARA
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Dha Ankara- Kılıçdaroğlu, El Bab'da Şehit Olan Kerem Çalışkancı'nın Babası ile Telefonda Görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın babası Ahmet Ali Çalışkancı ile telefonda görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın babası Ahmet Ali Çalışkancı ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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