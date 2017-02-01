Dha Ankara - Kılıçdaroğlu: Büyük Gazeteci Abdi İpekçi'yi Rahmet ve Saygı ile Anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Abdi İpekçi'nin ölümünün 38'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Cesareti ve fikirleri yüzünden karanlık güçler tarafından haince katledilen, büyük gazeteci Abdi İpekçi'yi rahmet ve saygı ile anıyorum" dedi.



Haber: ANKARA,