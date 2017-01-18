Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamalarında Ak Parti'ye rağmen geride karanlık bir Türkiye bırakmayacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde: Biz mücadelemizi sarayda oda kapıp, cep doldurmak için değil; milletimize karşı sorumluluğumuz olduğu için yapıyoruz! Vatan için yapıyoruz! Bedelini milletimizin ödeyeceği her yanlış kararın karşısındayız. AKP Hükümeti'ne rağmen evlatlarımıza karanlık bir Türkiye bırakmayacağız!
Haber: ANKARA
Dha Ankara-Kılıçdaroğlu: AKP Hükümeti'ne Rağmen Karanlık Bir Türkiye Bırakmayacağız
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamalarında Ak Parti'ye rağmen geride karanlık bir Türkiye bırakmayacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde: Biz mücadelemizi sarayda oda kapıp, cep doldurmak için değil; milletimize karşı sorumluluğumuz olduğu için yapıyoruz! Vatan için yapıyoruz! Bedelini milletimizin ödeyeceği her yanlış kararın karşısındayız. AKP Hükümeti'ne rağmen evlatlarımıza karanlık bir Türkiye bırakmayacağız!
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