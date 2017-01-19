Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
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Haber: ANKARA
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Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
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