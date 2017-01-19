Dha Ankara - Kabin Tartışması Yaşanınca Birleşime Ara Verildi, Oylama İşlemi Yarıda Kaldı

TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin oylaması sırasında Ak Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.



Ak Partili Ali İhsan Yavuz ve CHP'li Haydar Akar arasında kabinde oy kullanılmamasıyla ilgili tartışma çıktı. Tansiyonun yükselmesi üzerine Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı birleşime 15 dakika ara verirken oylama işlemi yarıda kaldı.



Meclis kavası kupaların içindeki oyları çöpe doldurarak Meclis Divanı'na teslim etti.



Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA,