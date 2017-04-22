Dha Ankara - Jandarma Genel Komutanlığı'ndan '23 Nisan' Videosu
JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırlandı.
JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 23 Nisan videosu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun" notuyla paylaşıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Jandarma Genel Komutanlığı'nın '23 Nisan' videosu
Haber: ANKARA,