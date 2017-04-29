Dha Ankara - Huzur Türkiye-5 Uygulaması: 1628 Kişi Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı' nın ortaklaşa düzenlediği 5'inci 'Huzur Türkiye Uygulaması' nda yurt genelinde arandığı tespit edilen 1628 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Huzur Türkiye-5 Uygulaması'nda ülke genelinde başarıyla tamamlandığı vurgulanarak ülke genelindeki uygulamanın sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, 71.705 personel katıldığı denetimlere, 92 deniz aracı ve 16 hava aracı ile destek verildi. Denetimlerde ayrıca 374 dedektör köpeği de katıldı. 6.905 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda, 633.772 kişinin GBT'sinin yapıldığı bunun sonucunda arandığı tespit edilen 1628 kişinin yakalandığı bildirildi. Denetimlerde 501 kişi gözaltına alınırken 1.261 kişi hakkında ise işlem uygulandı.



192.748 aracın kontrol edilerek arandığı 82 aracın yakalandığı denetimlerde 9.596 araca cezai işlem uygulandığı 1.711 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi. 20.861 iş yeri kontrol edilerek 1.809 iş yerine cezai işlem, 47 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 41 adet tabanca, 35 adet av tüfeği, 478 adet mermi, 18 adet kesici delici alet, 38 adet kurusıkı tabanca, 433 gr eroin, 1.072 gr esrar, 114 gr bonzai, 20 kök hint keneviri, 2.000 gr metanfetamin, 12 adet captagon, 20.233 paket kaçak sigara, 469 lt kaçak içki, 3.190 lt kaçak motorin ve 53 adet tarihi sikke ele geçirildi.



Açıklamada bugüne kadar 5 kez yapılan uygulamalarla ilgili toplam rakamlarada yer verildi. Buna göre; 2.396.882 kişinin kontrol edildiği, arandığı tespit edilen 6.370 kişinin yakalandığı, 3.286 kişi gözaltına alınırken 6.315 kişi hakkında ise adli-idari işlem uygulandığı kaydedildi. Ayrıca 5 kez yapılan uygulamalarda toplam 663.882 aracın kontrol edilerek, aranan 266 araç yakalandığı 26.783 araca cezai işlem uygulandı ve 6.770 araçın ise trafikten men edildiği belirtildi..



Ayrıca 89.782 iş yeri kontrol edilerek 5.888 iş yerine cezai işlem, 4.616 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. Aramalarda 2 adet uzun namlulu silah, 290 adet tabanca, 280 adet av tüfeği, 5.192 adet mermi, 529 adet kesici delici alet, 233 adet kurusıkı tabanca, 1.389 gr eroin, 15.675 gr esrar, 378 gr bonzai, 20 kök hint keneviri, 2.120 gr metanfetamin, 2148 adet captagon, 145.413 paket kaçak sigara, 5.629 lt kaçak içki, 686 adet kaçak cep telefonu, 161 adet tarihi sikke, 3.190 lt kaçak motorin ve 9.880 kg menşei belirsiz et ele geçirildi.